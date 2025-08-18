$!Hombre en silla de ruedas es localizado asesinado a balazos en el Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado un hombre en silla de ruedas durante la tarde de este lunes 18 de agosto en el Campo El Diez, al sur de Culiacán. La víctima fue identificada en el lugar como Jesús Ramón, de 72 años de edad.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas frente a la carretera Culiacán-Mazatlán, en un domicilio que se encuentra antes de cruzar por la calle 28 de septiembre.

Según reportes, civiles armados arribaron al lugar para abrir fuego contra el hombre de la tercera edad y emprendieron la huida. El hombre quedó recostado en el suelo con heridas de bala, dentro del patio de una vivienda.