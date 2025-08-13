Hombre en situación de calle muere atropellado en la carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre presuntamente en situación de calle murió tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, la madrugada de este miércoles sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán.

El hecho se registró a las 00:05 horas, cuando la víctima intentaba cruzar la vialidad y fue embestida por un automóvil no identificado. Según los primeros reportes, el conductor abandonó el lugar tras el impacto, dejando al peatón tendido sobre el pavimento.

Minutos más tarde, paramédicos de Bomberos Veteranos con base en la sindicatura de El Castillo acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Se presume que, además del impacto inicial, fue arrollado por otros vehículos que continuaban circulando.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar la zona y resguardar el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias periciales y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, aunque se presume que era una persona en situación de calle que solía deambular por esa zona.