MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego al interior de su vivienda en el fraccionamiento Prados del Sol.

El hecho se registró a las 14:30 horas, sobre la calle De la Selva, entre las avenidas Tundra y avenida Del Estepa.

Al parecer, hombres armados llegaron hasta la vivienda y dispararon en varias ocasiones contra la víctima.