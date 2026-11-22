MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego al interior de su vivienda en el fraccionamiento Prados del Sol.
El hecho se registró a las 14:30 horas, sobre la calle De la Selva, entre las avenidas Tundra y avenida Del Estepa.
Al parecer, hombres armados llegaron hasta la vivienda y dispararon en varias ocasiones contra la víctima.
El hombre, identificado como Héctor Manuel “N”, de 26 años, quedó tendido al interior de la casa, donde fue valorado por paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar, pero ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.
Elementos de la Guardia Nacional y Ejército llegaron al lugar y acordonaron la zona.
Este ataque es el segundo durante este domingo; el primer ataque dejó como saldo un hombre herido y trasladado al Hospital General, donde se reporto su fallecimiento aproximadamente a las 15:00 horas.