$!Hombre es asesinado a balazos dentro de un domicilio en Las Coloradas, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este viernes dentro de un domicilio en la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán.
El hecho se registró sobre la calle Copey, entre Sauces y Abedules del sector mencionado, cerca de las 16:30 horas.
La víctima fue agredida al interior de un inmueble, el cual ha sido asegurado por personal del Ejército Mexicano.
La situación generó un fuerte despliegue de elementos castrenses, quienes utilizaron un dron en el sitio.
El lugar permanece acordonado a la espera de la llegada de la Fiscalía General del Estado, para continuar con las diligencias.