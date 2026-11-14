$!Hombre es asesinado a balazos en la colonia Buenavista, en Villa Unión

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida durante un ataque armado registrado este sábado 14 de noviembre en la colonia Buenavista, en Villa Unión.
El hecho se registró a las 13:10 horas, en el cruce de las calles Sonora y América de dicha sindicatura de Mazatlán.
Versiones en el lugar relataron que hombres armados dispararon contra la víctima cuando se encontraba en su casa.
Tras el ataque, la víctima fue identificada como José Paulo, de quien al momento se desconoce su edad.
Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército, quienes resguardaron el lugar hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.