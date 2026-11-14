$!Hombre es asesinado a balazos en la colonia Buenavista, en Villa Unión

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida durante un ataque armado registrado este sábado 14 de noviembre en la colonia Buenavista, en Villa Unión.

El hecho se registró a las 13:10 horas, en el cruce de las calles Sonora y América de dicha sindicatura de Mazatlán.

Versiones en el lugar relataron que hombres armados dispararon contra la víctima cuando se encontraba en su casa.