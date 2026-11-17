MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y perdió la vida en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 20:45 hotas, en la esquina de las calles Plan de Guadalupe y Manuel Laveaga de la mencionada colonia.

De acuerdo a testigos, hombres armados dispararon contra la víctima en repetidas ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato abordar el vehículo en que se desplazaban y darse a la fuga.