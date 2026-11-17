MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y perdió la vida en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 20:45 hotas, en la esquina de las calles Plan de Guadalupe y Manuel Laveaga de la mencionada colonia.
De acuerdo a testigos, hombres armados dispararon contra la víctima en repetidas ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato abordar el vehículo en que se desplazaban y darse a la fuga.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
El occiso es de aproximadamente 45 años de edad y vestía un short bermudas azul con blanco, playera tinta y tenis negros.
El lugar fue acordonado por policías municipales, agentes de la Guardia Nacional y Ejército, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.