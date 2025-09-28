Hombre es asesinado a balazos en su casa de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Dentro de su propio domicilio fue asesinado a balazos un hombre la mañana de este domingo en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Cresencio “N”, quien contaba con 57 años de edad.

Según informes, Cresencio se encontraba dentro de su vivienda cuando civiles armados se le acercaron para dispararle en más de una ocasión y dejarlo sin vida en el lugar.

El hecho se reportó alrededor de las 07:00 horas en la calle Sin Nombre, entre General José María Patoni y Convención de Apatzingán.

Tras el atentado, los responsables huyeron del sitio y hasta el momento su paradero sigue siendo desconocido.

Familiares fueron quienes llamaron al número de emergencias 9-1-1 para solicitar la intervención de las autoridades de seguridad, tras lo cual arribó personal del Ejército Mexicano para dar fe del homicidio.

Los efectivos delimitaron una zona con la cinta amarilla de precaución mientras peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de inspeccionar el cuerpo y llevar a cabo las labores de campo correspondientes.

Agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.