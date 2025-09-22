$!Hombre es asesinado a balazos frente a su domicilio en el sector Los Ángeles de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes 22 de septiembre en el sector Los Ángeles, ubicado al nororiente de la capital sinaloense. La víctima fue identificada como Christian Giovanni, de 30 años de edad, quien residía en la misma zona donde fue atacado.

De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio ocurrió alrededor de las 6:00 horas sobre la calle Topanga, entre San Marino y Cerritos. Christian se encontraba frente a su domicilio cuando fue interceptado y acribillado por al menos un sujeto armado. El ataque fue reportado a través de una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional. Al llegar al lugar, los uniformados localizaron el cuerpo de un hombre sin vida tendido sobre el pavimento, con múltiples impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar el área.