$!Hombre es asesinado de al menos siete disparos en Infonavit Humaya

CULIACÁN. _ Un hombre cuya identidad aún permanece sin ser establecida fue privado de la vida en un ataque armado durante la mañana de este viernes en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán. Los hechos se registraron alrededor de las 10:50 horas en las inmediaciones de los edificios multifamiliares del sector, en una zona peatonal cercana al andador Nova y paralela al bulevar Enrique Félix Castro.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la víctima, de entre los 30 y 35 años de edad y señalada por los habitantes como residente de ese mismo sector, iba arribando al complejo habitacional cuando fue interceptada por un agresor quien le disparó en al menos siete ocasiones antes de emprender la huida.

El estruendo de las detonaciones causó alerta entre los vecinos del sector, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. El reporte inicial recibido por los operadores viales indicaba la presencia de una persona lesionada por impactos de bala. Sin embargo, al momento en que arribaron los paramédicos de las asistencias médicas para brindar los primeros auxilios, confirmaron que el afectado ya no contaba con signos vitales.

La víctima vestía pantalón de mezclilla oscuro, playera de manga larga color azul marino y tenis negros. Como señas particulares, tenía cabello negro y barba. Autoridades implementaron un despliegue operativo en el perímetro, en el cual participaron agentes de la Policía Municipal, personal de la Policía Estatal Preventiva, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano. Los efectivos acordonaron el área para preservar los indicios materiales en la escena del crimen.