El hecho se registró a las 17:10 horas de este viernes sobre la calle El Mezquital, que se encuentra paralela a los campos deportivos del Club Sarabia en El Ejido El Venadillo.

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en el ejido El Venadillo, en Mazatlán.

Según versiones en el lugar, la víctima fue asesinada durante un ataque perpetrado por hombres que transitaban a bordo de una motocicleta.

El fallecido aún no ha sido identificado y, como señas particulares, solamente se menciona una edad aproximada de 40 años.

Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

El sitio fue acordonado por policías municipales, agentes de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.