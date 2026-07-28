$!Hombre es atacado a balazos en Alturas del Sur y llega herido a hospital de Culiacán

La tarde de este martes un hombre fue atacado a balazos a bordo de su vehículo en Alturas del Sur, frente al Mercado de Abastos de Culiacán, y llegó herido a un hospital de la ciudad.
La víctima fue reconocida en el nosocomio bajo el nombre de Pedro “N”, de quien no se especificó edad.
Tras ser baleado en la zona sur, condujo su automóvil hasta una clínica del IMSS e ingresó escoltado por patrullas de la Policía Estatal Preventiva, quienes acordonaron el área donde se estacionó la unidad.
El automóvil, un Honda Accord color blanco modelo antiguo, resultó con daños en carrocería, un neumático ponchado y el cristal de una ventana destruido.
Agentes ministeriales acudieron al hospital para dar fe de los acontecimientos y recabar indicios que integren la carpeta de investigación correspondiente a este crimen.