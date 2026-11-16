MAZATLÁN._ Una persona fue atacada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en una carreta de tacos en el Infonavit Playas, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 17:00 horas, sobre la avenida Rafael Buelna, esquina con la calle Bahía del Infonavit Playas.
Según versiones en el lugar, hombres armados detectaron a su víctima cuando se encontraba en la carreta de tacos y sin mediar palabra le dispararon hasta verlo caer.
Tras el ataque, paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.