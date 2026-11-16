MAZATLÁN._ Una persona fue atacada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en una carreta de tacos en el Infonavit Playas, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 17:00 horas, sobre la avenida Rafael Buelna, esquina con la calle Bahía del Infonavit Playas.

Según versiones en el lugar, hombres armados detectaron a su víctima cuando se encontraba en la carreta de tacos y sin mediar palabra le dispararon hasta verlo caer.