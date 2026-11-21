MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego la noche de este sábado en el fraccionamiento Jardines de la Riviera.
El hecho se registró a las 22:45 horas sobre la calle Ajiabampo, entre la calle Jardines de la Riviera y la calle Isla de Pájaros.
Tras el ataque, el herido resultó con siete impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.
La víctima fue identificada como Héctor “N”, de 49 años.
En el lugar también se refirió que otro hombre resultó herido, pero se trasladó por sus propios medios a un hospital.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y policías municipales.