MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego la noche de este sábado en el fraccionamiento Jardines de la Riviera.

El hecho se registró a las 22:45 horas sobre la calle Ajiabampo, entre la calle Jardines de la Riviera y la calle Isla de Pájaros.

Tras el ataque, el herido resultó con siete impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.