$!Hombre es atacado a tiros en la Colonia Lázaro Cárdenas; es ‘escoltado’ al hospital por militares

CULIACÁN._ Al interior de una vivienda situada en el sector sur de Culiacán, una persona fue agredida con armas de fuego y resultó con lesiones de consideración.
La agresión tuvo lugar en la Avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, dentro de la Colonia Lázaro Cárdenas.
Debido a la urgencia de la situación, los familiares del afectado optaron por subirlo a un automóvil particular para llevarlo por sus propios medios a un centro médico.
En el trayecto, personal del Ejército Mexicano intervino para asegurar la zona y escoltar el vehículo hasta el nosocomio.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.