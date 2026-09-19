$!Hombre es atacado a tiros en la Colonia Lázaro Cárdenas; es ‘escoltado’ al hospital por militares

CULIACÁN._ Al interior de una vivienda situada en el sector sur de Culiacán, una persona fue agredida con armas de fuego y resultó con lesiones de consideración.

La agresión tuvo lugar en la Avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, dentro de la Colonia Lázaro Cárdenas.