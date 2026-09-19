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Violencia

Hombre es atacado a tiros en la Colonia Lázaro Cárdenas; es ‘escoltado’ al hospital por militares

La víctima resultó con lesiones de consideración durante el ataque registrado la tarde de este sábado al sur de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/09/2026 16:34
19/09/2026 16:34

CULIACÁN._ Al interior de una vivienda situada en el sector sur de Culiacán, una persona fue agredida con armas de fuego y resultó con lesiones de consideración.

La agresión tuvo lugar en la Avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, dentro de la Colonia Lázaro Cárdenas.

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Debido a la urgencia de la situación, los familiares del afectado optaron por subirlo a un automóvil particular para llevarlo por sus propios medios a un centro médico.

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En el trayecto, personal del Ejército Mexicano intervino para asegurar la zona y escoltar el vehículo hasta el nosocomio.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

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