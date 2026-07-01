$!Hombre es atacado a tiros frente a torre de condominios en Mazatlán; agresores le disparan más de 15 veces

MAZATLÁN. - Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos a mediodía de este miércoles en la Avenida Insurgentes, a la altura del Fraccionamiento Alameda, en una zona residencial de alta plusvalía cercana al área del malecón de Mazatlán.
El hecho delictivo fue reportado a las corporaciones de seguridad pública alrededor de las 12:45 horas, momento en que las alertas ciudadanas informaron sobre una persona herida por impactos de proyectil de arma de fuego en la vía pública.
Al parecer, el ataque se registró cuando el conductor de la camioneta Kia Sportage ingresaba al estacionamiento de una torre de condominios, cuando sus agresores que ya lo esperaban, le dispararon a corta distancia en más de 15 ocasiones.
Al sitio de la agresión acudieron elementos de la policía municipal y Socorristas de Cruz Roja quienes confirmaron el deceso de la víctima.
El personal preventivo procedió a resguardar la escena y colocó cintas de acordonamiento para preservar los indicios, en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las indagatorias correspondientes.