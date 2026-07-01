$!Hombre es atacado a tiros frente a torre de condominios en Mazatlán; agresores le disparan más de 15 veces

MAZATLÁN. - Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos a mediodía de este miércoles en la Avenida Insurgentes, a la altura del Fraccionamiento Alameda, en una zona residencial de alta plusvalía cercana al área del malecón de Mazatlán.

El hecho delictivo fue reportado a las corporaciones de seguridad pública alrededor de las 12:45 horas, momento en que las alertas ciudadanas informaron sobre una persona herida por impactos de proyectil de arma de fuego en la vía pública.