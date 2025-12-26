Hombre es detenido con armas, droga y motocicleta robada en Navolato

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato, tras encontrarle armas, presunta droga y una motocicleta con reporte de robo.

Los resultados derivaron de recorridos de vigilancia en la comunidad, donde los agentes de la Policía Estatal notaron que el sujeto trató de evadirlos.

Lo persiguieron y al revisar sus pertenencias encontraron un fusil tipo AK-47, nueve cargadores para AK-47, 270 cartuchos útiles, además que la motocicleta contaba con reporte de robo.

Junto a ello, le aseguraron un chaleco con placas balísticas, 23 envoltorios con presunta mariguana y siete envoltorios con presunto cristal.

La persona detenida y los objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las diligencias correspondientes y determine el contenido de las sustancias aseguradas.