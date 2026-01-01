$!Hombre es encontrado sin vida en las inmediaciones del campo Balbuena, en Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida y con impactos de bala en el cuerpo durante la mañana de este 1 de enero, en Campo Balbuena, municipio de Navolato.
La víctima fue localizada sobre un camino de terracería, a la orilla de un canal de riego, junto a unas parcelas agrícolas al fondo de la comunidad, cerca de la calle Toribio Reyes.
El reporte del hecho fue recibido por las autoridades alrededor de las 9:30 horas de este jueves.
La víctima permanece sin identificar; se trata de un hombre adulto, de complexión robusta, que vestía una playera gris de manga larga, pantalón de mezclilla negro y se encontraba descalzo.
La persona presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, y en el lugar se aseguraron al menos cuatro casquillos percutidos sobre la terracería.
Al sitio acudieron policías municipales de Navolato y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes, junto con personal funerario, realizaron el levantamiento del cadáver.