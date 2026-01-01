$!Hombre es encontrado sin vida en las inmediaciones del campo Balbuena, en Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida y con impactos de bala en el cuerpo durante la mañana de este 1 de enero, en Campo Balbuena, municipio de Navolato.

La víctima fue localizada sobre un camino de terracería, a la orilla de un canal de riego, junto a unas parcelas agrícolas al fondo de la comunidad, cerca de la calle Toribio Reyes.

El reporte del hecho fue recibido por las autoridades alrededor de las 9:30 horas de este jueves.