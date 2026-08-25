$!Hombre es herido a balazos en bodega de fierro viejo en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

Francisco Javier “N”, de aproximadamente 40 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos durante la tarde de este martes 25 de agosto, cuando se encontraba en una bodega de fierro viejo, en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán.

El epicentro del ataque fue en un almacén ubicado por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el cruce con la calle Besta, en donde el afectado recibió al menos ocho impactos de bala, aparentemente de arma corta.