MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido a balazos tras un ataque armado registrado este sábado 28 de noviembre en la colonia Gabriel Leyva.
El hecho tuvo lugar a las 21:00 horas en la esquina de los callejones Álvarez y Miguel Hidalgo, donde la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego por hombres armados que viajaban en una motocicleta.
Tras la agresión, los responsables lograron darse a la fuga, mientras que el herido fue auxiliado por vecinos de la colonia.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y, tras valorar sus lesiones, lo trasladaron a un hospital.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.