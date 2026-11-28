MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido a balazos tras un ataque armado registrado este sábado 28 de noviembre en la colonia Gabriel Leyva.

El hecho tuvo lugar a las 21:00 horas en la esquina de los callejones Álvarez y Miguel Hidalgo, donde la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego por hombres armados que viajaban en una motocicleta.

Tras la agresión, los responsables lograron darse a la fuga, mientras que el herido fue auxiliado por vecinos de la colonia.