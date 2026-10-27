$!Hombre es herido de bala en el Vallajo Viejo y lo trasladan a un hospital, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel “N”, de 45 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos la noche de este martes en su domicilio en la Colonia Vallado Viejo, en Culiacán.
De acuerdo con testimonios, la víctima es vecino del mismo sector y tras la agresión llegó a un abarrote para pedir auxilio.
En el lugar se implementó un dispositivo de reacción a cargo de Policía Municipal y Policía Estatal, luego de un reporte de disparos, aproximadamente a las 17:40 horas.
Fue sobre la calle Primera, cerca del edificio del Instituto Estatal de Protección Civil, donde paramédicos de Cruz Roja Mexicana encontraron al lesionado y lo trasladaron hacia un hospital.
El afectado presentó heridas de bala en las piernas, y afuera del abarrote donde lo atendieron quedaron rastros hemáticos de la persona.
Minutos después del hecho, peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron en la escena para recabar indicios e investigar el ataque.