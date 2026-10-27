$!Hombre es herido de bala en el Vallajo Viejo y lo trasladan a un hospital, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel “N”, de 45 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos la noche de este martes en su domicilio en la Colonia Vallado Viejo, en Culiacán.

De acuerdo con testimonios, la víctima es vecino del mismo sector y tras la agresión llegó a un abarrote para pedir auxilio.

En el lugar se implementó un dispositivo de reacción a cargo de Policía Municipal y Policía Estatal, luego de un reporte de disparos, aproximadamente a las 17:40 horas.