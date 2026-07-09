$!Hombre es herido de bala tras ataque armado en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó lesionado luego de ser víctima de un ataque a balazos durante la tarde de este jueves, por las calles de la colonia Centro, en Culiacán.
El herido fue reconocido con el nombre de Marco Antonio “N”, de 28 años de edad, mismo a quien trasladaron a un hospital para ser atendido, sin que se haya dado a conocer su estado de salud.
De acuerdo con versiones recabadas, Marco Antonio hacía trabajos de limpieza cuando sujetos desconocidos lo abordaron y dispararon en repetidas ocasiones.
La víctima fue baleada cuando se encontraba por la calle Benito Juárez, entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Vicente Guerrero, cerca de las 13:45 horas.
En el sitio, autoridades encontraron como evidencias manchas de sangre de la persona, así como una gorra, por lo que acordonaron el lugar para que la Fiscalía General del Estado investigue la agresión.