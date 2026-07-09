$!Hombre es herido de bala tras ataque armado en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó lesionado luego de ser víctima de un ataque a balazos durante la tarde de este jueves, por las calles de la colonia Centro, en Culiacán.

El herido fue reconocido con el nombre de Marco Antonio “N”, de 28 años de edad, mismo a quien trasladaron a un hospital para ser atendido, sin que se haya dado a conocer su estado de salud.