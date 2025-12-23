$!Hombre es privado de la vida a balazos en lote de autos del sector Tres Ríos, Culiacán

El hecho fue reportado alrededor de las 9:40 horas. El sitio corresponde a una gasolinera en desuso que actualmente opera como espacio para la comercialización de vehículos usados, donde la víctima quedó sin vida tras el ataque.

Un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego la mañana de este martes en un lote de venta de autos ubicado en la intersección del bulevar Enrique Félix Castro y bulevar Rotarismo, en el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. De acuerdo con la información recabada en el lugar, vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, playera negra y tenis del mismo color; era de complexión regular y de entre 30 y 35 años de edad.

En el área cercana al ataque fueron localizados varios casquillos percutidos de arma de fuego. Con este hecho, suman dos casos registrados en el mismo sector entre la noche del lunes y la mañana de este martes.

La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras se esperaba el arribo de personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.