$!Hombre es privado de la vida en la colonia 5 de Mayo, al sur de Culiacán

Un hombre fue privado de la vida al mediodía de este miércoles 24 de diciembre en la colonia 5 de Mayo, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Ricardo “N” de 42 años de edad y contaba con su domicilio en el sector donde fue privado de la vida.

El hecho se registró en el cruce de las calles 5 de Mayo y 24 de Febrero, donde la víctima quedó tendida sin vida sobre la rúa, a unos metros del bulevar Ciudades Hermanas. De manera preliminar se señaló que el ataque ocurrió tras una presunta persecución.