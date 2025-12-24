$!Hombre es privado de la vida en la colonia 5 de Mayo, al sur de Culiacán

Un hombre fue privado de la vida al mediodía de este miércoles 24 de diciembre en la colonia 5 de Mayo, al sur de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Ricardo “N” de 42 años de edad y contaba con su domicilio en el sector donde fue privado de la vida.
El hecho se registró en el cruce de las calles 5 de Mayo y 24 de Febrero, donde la víctima quedó tendida sin vida sobre la rúa, a unos metros del bulevar Ciudades Hermanas. De manera preliminar se señaló que el ataque ocurrió tras una presunta persecución.
Minutos antes, vecinos del sector alertaron en redes sociales sobre la presencia de vehículos con hombres armados que circulaban por la zona.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras que personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.