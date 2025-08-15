Hombre es vinculado a proceso por transporte ilegal de armas y municiones en Guasave

Por su probable responsabilidad en los delitos de transporte de armas de fuego sin licencia y de cartuchos (municiones) de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Sinaloa, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio l vinculación a proceso contra Rigoberto “N”.

De acuerdo con la investigación, en atención a una denuncia, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, llevaron a cabo la detención de Rigoberto en la carretera Internacional México 15, a la altura del poblado Las Brisas, Guasave, a quien le aseguraron en el vehículo en el que viajaba, tres armas de fuego tipo rifle, dos armas tipo pistola, 529 cartuchos y tres cargadores.

Por este hecho, el ahora imputado y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, turnó el caso a la autoridad competente, de quien obtuvo vinculación a proceso y como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa.