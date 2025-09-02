Hombre escapa de secuestro y es baleado en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Julián Adelaido “G”, de 34 años, resultó herido de bala la tarde de este martes tras escapar de sujetos que lo mantenían privado de la libertad en la colonia 5 de Febrero, en Navolato.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando aprovechó un descuido para huir.

En su intento de escape, los captores le dispararon, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo, cuya gravedad no ha sido precisada.

El herido fue trasladado a un hospital del municipio; hasta el momento se desconoce si fue llevado en un vehículo particular o en una ambulancia, y tampoco se ha informado sobre su estado de salud.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas y fue reportado al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.