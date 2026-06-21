Hombre hallado en canal de Culiacán murió por un infarto, informan autoridades

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:30 horas de este 21 de juio en una obra hidráulica ubicada en el cruce de los bulevares Agricultores y Francisco I. Madero, a la altura de la colonia San Juan.

CULIACÁN._ Las autoridades confirmaron que el hombre localizado sin vida la mañana de este domingo en un canal pluvial del sector oriente de Culiacán falleció a causa de un ataque cardíaco y no por hechos violentos.

Inicialmente, el caso generó incertidumbre debido a que el cuerpo fue encontrado en el fondo del canal, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Tras las primeras investigaciones y revisiones practicadas por las autoridades, se estableció que el hombre, de aproximadamente 60 años de edad, sufrió un infarto que provocó su caída al interior de la obra hidráulica.

Asimismo, se informó que no presentaba huellas de violencia ni lesiones que hicieran presumir la participación de terceras personas en su muerte.

Fue descrito además como una persona de complexión robusta y tez morena clara, quien vestía una camisa de manga larga en tonos azul oscuro y azul claro, así como un pantalón negro.

Para recuperar el cuerpo fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes realizaron maniobras especiales debido a la profundidad del canal.