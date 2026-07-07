Hombre hallado en el dique La Primavera era hijo del líder de la Asociación Ganadera de Culiacán

CULIACÁN. _ Jorge Eduardo “N”, el hombre localizado sin vida el pasado sábado 4 de julio a un costado del camino de terracería que conduce al dique de La Primavera, al sur de Culiacán, fue identificado como hijo de Martín Samaniego Cotera, presidente de la Asociación Ganadera Local de Culiacán.
La confirmación de su identidad se dio luego de que familiares acudieran ante las autoridades. Posteriormente, la Asociación Ganadera Local de Culiacán publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó sus condolencias y solidaridad con su dirigente y su familia por el fallecimiento del joven, de 34 años de edad.
De acuerdo con la información recabada, la víctima tenía su domicilio en el Desarrollo Urbano Tres Ríos y permanecía desaparecida desde el 26 de junio, cuando presuntamente fue privada de la libertad en la comisaría de Bachigualatito. Desde entonces, contaba con una ficha de búsqueda por desaparición.
Jorge Eduardo fue encontrado con huellas de violencia en una brecha de terracería, junto a la barda perimetral del complejo residencial.
Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo tendido boca arriba, con golpes visibles y manchas de sangre.