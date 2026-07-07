Hombre hallado en el dique La Primavera era hijo del líder de la Asociación Ganadera de Culiacán

CULIACÁN. _ Jorge Eduardo “N”, el hombre localizado sin vida el pasado sábado 4 de julio a un costado del camino de terracería que conduce al dique de La Primavera, al sur de Culiacán, fue identificado como hijo de Martín Samaniego Cotera, presidente de la Asociación Ganadera Local de Culiacán.

La confirmación de su identidad se dio luego de que familiares acudieran ante las autoridades. Posteriormente, la Asociación Ganadera Local de Culiacán publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó sus condolencias y solidaridad con su dirigente y su familia por el fallecimiento del joven, de 34 años de edad.