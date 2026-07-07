Hombre hallado sin vida en La Primavera era hijo de líder ganadero de Culiacán

CULIACÁN. _ Jorge Eduardo “N”, el hombre hallado sin vida junto al Dique de La Primavera el pasado sábado, fue identificado como hijo del presidente de la Asociación Ganadera Local de Culiacán.
El ahora occiso, de 34 años, era hijo de Martín Samaniego Cotera, quien encabeza la organización pecuaria.
Su cuerpo fue hallado con huellas de violencia en una brecha de terracería junto a la barda perimetral del complejo residencial.
La víctima contaba con ficha de búsqueda desde el 26 de junio, cuando fue privado de su libertad en la comisaría de Bachigualatito.