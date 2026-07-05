$!Hombre hallado sin vida junto al dique de La Primavera tenía 9 días desaparecido

CULIACÁN._ Como Jorge Eduardo, de 34 años, fue identificado el hombre localizado asesinado el sábado 4 de julio a un costado del camino de terracería que conduce al dique de La Primavera, al sur de Culiacán.

La identificación fue realizada por sus familiares, quienes confirmaron que la víctima permanecía desaparecida desde el pasado 26 de junio, fecha en que fue privada de la libertad en el sector Bachigualatito.

De acuerdo con la información recabada, Jorge Eduardo tenía su domicilio en el Desarrollo Urbano Tres Ríos y, tras su desaparición, contaba con una ficha de búsqueda emitida por las autoridades.