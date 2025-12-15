$!Hombre hallado sin vida y amarrado a la orilla de carretera en Villa Juárez, Navolato

El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba signos de violencia con múltiples impactos de arma de fuego, fue localizado y abandonado a un costado de la carretera La 50, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, durante la mañana de este lunes.

La víctima, que permanece sin identificar, fue hallada cerca del rancho Santa Elena, en el municipio de Navolato, después de una alerta ciudadana al servicio de emergencias 911.