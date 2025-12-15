$!Hombre hallado sin vida y amarrado a la orilla de carretera en Villa Juárez, Navolato

El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba signos de violencia con múltiples impactos de arma de fuego, fue localizado y abandonado a un costado de la carretera La 50, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, durante la mañana de este lunes.
La víctima, que permanece sin identificar, fue hallada cerca del rancho Santa Elena, en el municipio de Navolato, después de una alerta ciudadana al servicio de emergencias 911.
Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron al sitio, confirmando el hallazgo de un hombre de tez morena y complexión regular, que vestía únicamente un pantalón de mezclilla azul prelavado. Se confirmó además que el cuerpo tenía las extremidades superiores e inferiores amarradas.
Las corporaciones de seguridad acordonaron la zona del hallazgo, a la altura del carril de sur a norte, para preservar los indicios.
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal pericial arribaron al lugar para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en espera de su identificación oficial.