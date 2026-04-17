$!Hombre herido a balazos busca auxilio en escuela de Culiacán tras agresión

CULIACÁN. _ Un hombre resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego la tarde de este viernes 17 de abril en el fraccionamiento Prados del Sur, en la capital sinaloense, luego de que se desplazara para solicitar auxilio en el estacionamiento de un plantel educativo.
De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar de los hechos, la víctima habría sido agredida en otro punto del mismo sector y posteriormente buscó ayuda en las inmediaciones de una escuela primaria.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal, quienes localizaron al afectado con diversas heridas.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, tras estabilizarlo, realizaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada.
Hasta el momento, la persona no ha sido identificada y se desconoce tanto la gravedad de su estado de salud como el móvil del ataque.
La zona quedó bajo el resguardo de personal militar en espera de agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo el levantamiento de los indicios correspondientes para integrar la carpeta de investigación.