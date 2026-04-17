$!Hombre herido a balazos busca auxilio en escuela de Culiacán tras agresión

CULIACÁN. _ Un hombre resultó lesionado por proyectiles de arma de fuego la tarde de este viernes 17 de abril en el fraccionamiento Prados del Sur, en la capital sinaloense, luego de que se desplazara para solicitar auxilio en el estacionamiento de un plantel educativo.

De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar de los hechos, la víctima habría sido agredida en otro punto del mismo sector y posteriormente buscó ayuda en las inmediaciones de una escuela primaria.