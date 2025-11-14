Hombre ingresa a hospital de Navolato luego de resultar lesionado de bala en Toboloto

Un hombre ingresó a un hospital de Navolato el mediodía de este viernes 14 de noviembre luego de resultar lesionado de bala cuando se encontraba en la comunidad de Toboloto.

La víctima fue identificada como Jesús Alberto, de 58 años.

Según informes, fue en el poblado ya mencionado donde se localizó a Jesús Alberto con heridas en el tórax, mano y antebrazo provocadas por disparos de arma de fuego.

La autoridad no dio a conocer como sucedió la posible agresión, así como el paradero de los presuntos responsables.

Un equipo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargó de estabilizar al masculino para luego transportarlo en una ambulancia hacía un centro médico.

Se reporta que el hombre se encontraba estable pues refieren que podía respirar por su propia cuenta.

Se espera que la autoridad de investigación acuda al nosocomio en donde se encuentra internado Jesús Alberto para entrevistarlo sobre lo sucedido y seguir con las indagaciones del caso.