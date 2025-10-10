Hombre ingresa herido a hospital tras ataque a balazos en el Centro de Navolato

Un hombre identificado como Jorge Enrique “N”, de 28 años de edad, fue ingresado a un hospital la noche de este viernes 10 de octubre tras ser atacado a balazos en el sector Centro de la ciudad de Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Juárez y Costerita. Refieren que Jorge Enrique fue agredido a tiros por civiles armados no identificados.

Los responsables emprendieron la huida y hasta el momento se desconoce información sobre su posible paradero o datos de sus características físicas.

La víctima fue movilizada del lugar e ingresada a un hospital de la ciudad, donde actualmente se encuentra bajo supervisión de los expertos en la salud.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre el estado de salud actual del hombre y las zonas del cuerpo en donde recibió los disparos.

Personal médico llamó al número de emergencias 9-1-1 para reportar el ingreso del hombre herido de bala, provocando la movilización de los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para que acudan al nosocomio y así realicen las diligencias correspondientes del caso.