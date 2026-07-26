$!Hombre lanza gasolina y prende fuego a una tienda de abarrotes de la colonia Rincón de Urías de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre roció gasolina sobre la fachada de una tienda de abarrotes, le prendió fuego y huyó del lugar; la encargada, clientes y vecinos de la tienda lograron sofocar el incendio.
El incendio se registró a las 16:20 horas en la esquina de las calles Bahía San Jorge y Bahía Santa María de la colonia Rincón de Urías.
Según versión de la encargada de la tienda, el agresor llegó con una cubeta que contenía gasolina y la arrojó contra la fachada y el mostrador de la tienda, para de inmediato prenderle fuego y darse a la fuga.
La dependiente, clientes y vecinos sacaron un anaquel de frituras que se encontraba en llamas y arrojaron agua hasta sofocar el fuego.
El agresor fue identificado con el nombre de Fabián “N”, de 40 años aproximadamente y refieren que el ataque se debió a un problema de índole familiar.