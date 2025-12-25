Seguridad
Víctima identificada

Hombre localizado sin vida en Santa Fe tenía reporte de desaparición

La víctima respondía bajo el nombre de Roberto Ernesto “N”, de aproximadamente 48 años de edad, a quien habrían privado de su libertad un día antes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción
25/12/2025 09:09
El hombre localizado sin vida y con signos de violencia en el fraccionamiento Santa Fe la tarde de este miércoles contaba con una ficha reciente de desaparición.

La víctima fue identificada por familiares como Roberto Ernesto “N”, de aproximadamente 48 años de edad.

De acuerdo con reportes, el hombre habría sido privado de la libertad por un grupo armado el pasado martes 23 de diciembre, en su domicilio ubicado al sur de Culiacán.

El 24 de diciembre fue encontrado sin vida, con indicios de violencia, en una zona enmontada entre las calles Santa Ángela y San Heliodoro, en el sector Santa Fe, al norte de la capital.

