$!Hombre muere arrollado por un vehículo en la Colonia Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en calles de la Colonia Jaripillo.

El accidente se registró a las 23:45 horas del sábado 5 de septiembre sobre la Calle Querétaro, casi esquina con la Avenida Múnich.

Al parecer el peatón se encontraba conviviendo con unos amigos cuando decidió salir a comprar más bebidas, y apenas dio unos pasos sobre la Querétaro cuando fue arrollado por un automóvil que se dio a la fuga.