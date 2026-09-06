$!Hombre muere arrollado por un vehículo en la Colonia Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en calles de la Colonia Jaripillo.
El accidente se registró a las 23:45 horas del sábado 5 de septiembre sobre la Calle Querétaro, casi esquina con la Avenida Múnich.
Al parecer el peatón se encontraba conviviendo con unos amigos cuando decidió salir a comprar más bebidas, y apenas dio unos pasos sobre la Querétaro cuando fue arrollado por un automóvil que se dio a la fuga.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar para atender al arrollado, pero al valorarlo ya no presentaba signos vitales.
La zona del accidente quedó resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.