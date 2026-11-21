MAZATLÁN._ Un hombre murió arrollado por un automóvil cuando intentaba cruzar el Libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de la colonia Niños Héroes.
El hecho se registró a las 6:20 horas, sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de la calle 5 de Mayo de la colonia Niños Héroes.
Al parecer, el peatón intentó cruzar dicha vialidad cuando fue impactado por un automóvil Chevrolet Spark que circulaba de norte a sur; tras el impacto, el hombre salió proyectado varios metros y quedó inmóvil sobre el camellón central.
Al lugar llegaron socorristas de Cruz Roja para valorar al lesionado, pero este ya no contaba con signos vitales a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo.
La zona fue acordonada por policías de Tránsito Municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.
Al momento el hombre fallecido no ha sido identificado.