MAZATLÁN._ Un hombre murió arrollado por un automóvil cuando intentaba cruzar el Libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de la colonia Niños Héroes.

El hecho se registró a las 6:20 horas, sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de la calle 5 de Mayo de la colonia Niños Héroes.

Al parecer, el peatón intentó cruzar dicha vialidad cuando fue impactado por un automóvil Chevrolet Spark que circulaba de norte a sur; tras el impacto, el hombre salió proyectado varios metros y quedó inmóvil sobre el camellón central.