$!Hombre muere electrocutado al intentar sustraer cables de un transformador de CFE en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una descarga eléctrica terminó con la vida de un hombre que se introdujo al gabinete de un transformador de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la intención de cortar cableado eléctrico.

El occiso fue identificado como Gabriel “N”, de 47 años, vecino del fraccionamiento Santa Teresa. El accidente ocurrió a las 06:30 horas en un transformador ubicado en la avenida De los Reyes, recién instalado para el desarrollo del fraccionamiento Las Flores.