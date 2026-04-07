$!Hombre muere electrocutado al intentar sustraer cables de un transformador de CFE en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una descarga eléctrica terminó con la vida de un hombre que se introdujo al gabinete de un transformador de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la intención de cortar cableado eléctrico.
El occiso fue identificado como Gabriel “N”, de 47 años, vecino del fraccionamiento Santa Teresa. El accidente ocurrió a las 06:30 horas en un transformador ubicado en la avenida De los Reyes, recién instalado para el desarrollo del fraccionamiento Las Flores.
Al parecer, el hombre se introdujo con herramientas al registro subterráneo para cortar las conexiones eléctricas, pero al llegar al gabinete del transformador se produjo un arco eléctrico que le causó la muerte en el lugar.
Trabajadores del nuevo fraccionamiento descubrieron el gabinete abierto y, al acercarse, encontraron el cuerpo inerte, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Elementos de Bomberos Veteranos y efectivos del Ejército llegaron al sitio, pero no pudieron constatar signos vitales debido a que el transformador seguía energizado. Posteriormente, el cuerpo del hombre de 47 años fue retirado por los Bomberos Veteranos.
Personal de la CFE acudió al lugar y, mediante radio, solicitó a la central eléctrica desactivar la corriente del transformador para que el cuerpo pudiera ser retirado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).