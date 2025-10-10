$!Hombre muere electrocutado en el fraccionamiento Rincón del Parque, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica la tarde de este viernes en el fraccionamiento Rincón del Parque, ubicado en el sector Chulavista, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Ignacio “N”, quien quedó tendido sobre la banqueta, aparentemente tras entrar en contacto con una fuente de energía eléctrica mientras caminaba por la zona.

El hecho se registró sobre la avenida Ejército de Occidente, entre las avenidas Jorge Romero Zazueta y Ángel del Campo, frente a un canal de aguas pluviales.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención médica; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.