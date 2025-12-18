Hombre muere en hospital luego de ser atacado a balazos en la Colonia El Ranchito, en Culiacán

Un hombre perdió la vida la tarde de este jueves en un hospital de Culiacán luego de ser atacado a balazos en la Colonia EL Ranchito, al sur de la ciudad.

El ataque armado se registró alrededor de las 15:00 horas en la Calle Cuatro Estaciones, cerca de la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón.

Según reportes preliminares, un grupo de sujetos armados abrió fuego contra un domicilio, dejando daños materiales e hiriendo a un masculino que se encontraba en el lugar.

La víctima fue identificada como Juan Carlos, de 34 años. El hombre fue trasladado en un vehículo particular hacia una clínica, donde minutos más tarde el personal de salud confirmó su fallecimiento debido a las heridas de bala que presentó en su cuerpo.

De forma extraoficial se maneja que otra persona más resultó lesionada, luego de verse atrapada en la misma balacera, sin embargo las autoridades no encontraron a ningún afectado en lugar de los hechos.

Lo que sí fue hallado en la zona fueron casquillos percutidos, lago hemático y se reporta que la vivienda en donde sucedió el ataque presenta impactos de bala en la fachada. Se espera la intervención de los policías de investigación y peritos para trabajar en la escena.