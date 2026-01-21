$!Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Centro de Culiacán

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Centro de Culiacán dejó a un hombre herido, quien murió momentos después de su ingreso a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones por bala.
La agresión se reportó alrededor de las 11:50 horas en la calle Francisco Villa, entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Vicente Guerrero, frente a un inmueble que anteriormente funcionaba como oficinas de una banda musical local.
Según los primeros reportes, el hombre se encontraba sobre la banqueta cuando fue atacado a disparos. Se informa que los responsables se movilizaban en un vehículo tipo sedán.
Tras la agresión, la víctima quedó recostada en el suelo, gravemente herida. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron la zona.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero se le describe como un hombre de aproximadamente 25 años, de complexión regular y tez morena, que vestía una camisa blanca tipo polo.
En el lugar de los hechos se localizaron una cachucha negra, manchas hemáticas y seis casquillos percutidos de grueso calibre regados sobre el suelo.