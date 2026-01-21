Seguridad
|
Violencia

Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Centro de Culiacán

La víctima se encontraba sobre la banqueta cuando fue atacado a disparos. Perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/01/2026 13:45
21/01/2026 13:45

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Centro de Culiacán dejó a un hombre herido, quien murió momentos después de su ingreso a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones por bala.

La agresión se reportó alrededor de las 11:50 horas en la calle Francisco Villa, entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Vicente Guerrero, frente a un inmueble que anteriormente funcionaba como oficinas de una banda musical local.

Según los primeros reportes, el hombre se encontraba sobre la banqueta cuando fue atacado a disparos. Se informa que los responsables se movilizaban en un vehículo tipo sedán.

$!Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Centro de Culiacán

Tras la agresión, la víctima quedó recostada en el suelo, gravemente herida. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

$!Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Centro de Culiacán

La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero se le describe como un hombre de aproximadamente 25 años, de complexión regular y tez morena, que vestía una camisa blanca tipo polo.

En el lugar de los hechos se localizaron una cachucha negra, manchas hemáticas y seis casquillos percutidos de grueso calibre regados sobre el suelo.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube