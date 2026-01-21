$!Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Centro de Culiacán

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Centro de Culiacán dejó a un hombre herido, quien murió momentos después de su ingreso a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones por bala.

La agresión se reportó alrededor de las 11:50 horas en la calle Francisco Villa, entre la avenida Venustiano Carranza y la calle Vicente Guerrero, frente a un inmueble que anteriormente funcionaba como oficinas de una banda musical local.

Según los primeros reportes, el hombre se encontraba sobre la banqueta cuando fue atacado a disparos. Se informa que los responsables se movilizaban en un vehículo tipo sedán.