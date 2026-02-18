Hombre muere en un hospital horas después de ser atacado a balazos en la colonia Progreso, en Culiacán

Un hombre identificado como José Carlos, de 23 años de edad, murió en un hospital la noche de este miércoles horas después de haber sido atacado a balazos cuando circulaba en motocicleta por la colonia Progreso, en Culiacán.

Según reportes, la agresión se registró alrededor de las 15:00 horas en el cruce de la calle Cerro de La Malinche y Francisco J. Mújica, donde el joven fue interceptado por sujetos armados que le dispararon mientras conducía una motocicleta tipo Italika.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector dieron aviso al número de emergencias. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de distintas corporaciones aseguraron el área donde se registró el atentado para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes. La motocicleta fue asegurada y trasladada a una pensión como parte de la investigación.

Ante su fallecimiento, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.