$!Hombre muere tras ataque a balazos e incendio de vivienda en la colonia La Amistad, en Culiacán

CULIACAN. _ Un hombre murió la tarde de este martes al interior de un domicilio que fue atacado a balazos y posteriormente incendiado en la colonia La Amistad, al oriente de Culiacán.
La víctima fue identificada como Pedro, de 53 años de edad, de oficio albañil, quien perdió la vida a consecuencia de la agresión y su cuerpo quedó tendido en la orilla de la banqueta, a la entrada de la cochera de la vivienda.
Junto a él se encontraba una motocicleta que también resultó calcinada durante el incendio provocado tras el ataque. Asimismo, se dio a conocer que dentro del hogar habían más personas, entre ellos menores de edad, quienes resultaron ilesos.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:00 horas sobre la calle Justicia, entre el bulevar Agricultores y la calle Socorro Astol, en el citado sector.
Tras el reporte, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y asegurar el perímetro, mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación.