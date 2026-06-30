$!Hombre muere tras ataque a balazos e incendio de vivienda en la colonia La Amistad, en Culiacán

CULIACAN. _ Un hombre murió la tarde de este martes al interior de un domicilio que fue atacado a balazos y posteriormente incendiado en la colonia La Amistad, al oriente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Pedro, de 53 años de edad, de oficio albañil, quien perdió la vida a consecuencia de la agresión y su cuerpo quedó tendido en la orilla de la banqueta, a la entrada de la cochera de la vivienda.