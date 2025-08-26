Seguridad
Accidente fatal

Hombre muere tras chocar en motocicleta y caer a canal pluvial en Mazatlán

El accidente ocurrió la mañana de este martes sobre la carretera Internacional, a la altura de la colonia López Mateos. Una mujer que lo acompañaba resultó lesionada y fue trasladada a un hospital
Juvencio Villanueva |
26/08/2025 09:27
26/08/2025 09:27

MAZATLÁN. _ Un motociclista murió tras chocar de frente contra un árbol, cuando circulaba sobre la carretera Internacional; una mujer que lo acompañaba fue hospitalizada con graves lesiones.

El accidente se reportó a los números de emergencia a las 06:00 horas, en el tramo de la carretera Internacional a la altura de la colonia López Mateos.

La pareja se desplazaba de norte a sur sobre la carretera Internacional, en una motocicleta Itálica Z-150, por causas aún desconocidas el conductor perdió el control de la unidad ligera, se impactó de frente contra un árbol y ambos pasajeros cayeron al canal pluvial paralelo a la carretera.

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar del accidente y al valorar a los accidentados, el conductor ya no presentó signos vitales, mientras que la mujer que lo acompañaba, identificada como Kimberly “N” de 26 años, fue trasladada al Hospital General con probable fractura de rotula izquierda, lesión que no compromete su vida.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de reportar el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado.

