$!Hombre muere tras chocar en motocicleta y caer a canal pluvial en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista murió tras chocar de frente contra un árbol, cuando circulaba sobre la carretera Internacional; una mujer que lo acompañaba fue hospitalizada con graves lesiones.

El accidente se reportó a los números de emergencia a las 06:00 horas, en el tramo de la carretera Internacional a la altura de la colonia López Mateos.

La pareja se desplazaba de norte a sur sobre la carretera Internacional, en una motocicleta Itálica Z-150, por causas aún desconocidas el conductor perdió el control de la unidad ligera, se impactó de frente contra un árbol y ambos pasajeros cayeron al canal pluvial paralelo a la carretera.