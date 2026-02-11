$!Hombre muere tras despojo violento de camioneta en la Tepic-Mazatlán; su hermano sobrevive herido

MAZATLÁN. _ Un hombre murió por disparos de arma de fuego y su hermano resultó con lesiones de consideración, tras el despojo violento de una camioneta doble rodado en la Carretera Libre Tepic-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Aguaje de Costilla.
El reporte de detonaciones se recibió a las 13:35 horas, señalando como referencia un restaurante ubicado a la orilla de la vialidad federal, en el entronque hacia dicha comunidad.
De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, ambos viajaban desde el estado de Jalisco con destino a Mazatlán cuando, a la altura del municipio de El Rosario, fueron interceptados por dos vehículos. De las unidades descendieron hombres armados que los despojaron de la camioneta.
Los afectados fueron obligados a subir a la caja de su propia unidad, donde presuntamente fueron golpeados mientras avanzaban sobre la carretera.
Al llegar al kilómetro 261, los agresores detuvieron la marcha, los arrojaron desde la parte trasera del vehículo y les dispararon.
Uno de los hermanos perdió la vida en el sitio, mientras que el otro logró pedir auxilio. Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron atención médica por las lesiones que presentaba.
Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acordonaron el área y resguardaron la escena hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias correspondientes.