$!Hombre muere tras despojo violento de camioneta en la Tepic-Mazatlán; su hermano sobrevive herido

MAZATLÁN. _ Un hombre murió por disparos de arma de fuego y su hermano resultó con lesiones de consideración, tras el despojo violento de una camioneta doble rodado en la Carretera Libre Tepic-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Aguaje de Costilla. El reporte de detonaciones se recibió a las 13:35 horas, señalando como referencia un restaurante ubicado a la orilla de la vialidad federal, en el entronque hacia dicha comunidad.

De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, ambos viajaban desde el estado de Jalisco con destino a Mazatlán cuando, a la altura del municipio de El Rosario, fueron interceptados por dos vehículos. De las unidades descendieron hombres armados que los despojaron de la camioneta.

Los afectados fueron obligados a subir a la caja de su propia unidad, donde presuntamente fueron golpeados mientras avanzaban sobre la carretera.