Hombre muere tras ser arrollado por motocicleta en el Centro de Escuinapa

Un hombre, aún no identificado, perdió la vida la noche del sábado en la colonia Centro de Escuinapa, luego de ser presuntamente arrollado por una motocicleta Italika sin placas, conducida por José Armando ‘N’, de 24 años
Noroeste/Redacción |
22/02/2026 00:18
ESCUINAPA._ Un hombre murió después de ser presuntamente arrollado por una motocicleta en la colonia Centro la noche de este sábado.

El hombre permanece en calidad de desconocido, viste pantalón café, al parecer caminaba sobre la calle Occidental, entre 5 de Mayo y Francisco Pérez.

La persona que participó en el accidente es José Armando “N” de 24 años, quien manejaba una motocicleta Italika color blanco con verde sin placas de circulación, se informó por parte de autoridades.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio y paramédicos, pero confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La calle, que es un paso de la carretera internacional al sur, permanece cerrada a la circulación después de más de una hora de ocurridos los hechos, debido a que se está en espera de autoridades periciales. La persona no ha sido identificada.

