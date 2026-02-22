$!Hombre muere tras ser arrollado por motocicleta en el Centro de Escuinapa

El hombre permanece en calidad de desconocido, viste pantalón café, al parecer caminaba sobre la calle Occidental, entre 5 de Mayo y Francisco Pérez.

ESCUINAPA._ Un hombre murió después de ser presuntamente arrollado por una motocicleta en la colonia Centro la noche de este sábado.

La persona que participó en el accidente es José Armando “N” de 24 años, quien manejaba una motocicleta Italika color blanco con verde sin placas de circulación, se informó por parte de autoridades.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio y paramédicos, pero confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La calle, que es un paso de la carretera internacional al sur, permanece cerrada a la circulación después de más de una hora de ocurridos los hechos, debido a que se está en espera de autoridades periciales. La persona no ha sido identificada.