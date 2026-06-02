$!Hombre muere tras ser rescatado de entre las olas a la altura del Monumento al Pescador en Mazatlán

Los hechos se suscitaron alas 21:20 horas, en la playa de la Avenida del Mar entre Rotarísmo y Gutiérrez Nájera frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio en el que un grupo de transeúntes localizó un cuerpo en la arena.

MAZATLÁN._ Un hombre fue localizado sin vida en la zona de Playa Norte la noche del martes, después de que las olas arrojaran su cuerpo hasta la arena muy cerca del Monumento al Pescador.

Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribó al lugar para dar fe de que el cuerpo pertenecía a un hombre y este ya no contaba con signos vitales así como para acordonar la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado fue el encargado de realizar las diligencias correspondientes a la ley, para el posterior levantamiento del cadáver y la práctica de la necropsia en el Servicio Médico Forense para la entrega a sus familiares.

Este hecho representa el segundo caso de ahogamiento en la semana, sumado al deceso de un triatleta que fue localizado la mañana del lunes en la misma zona litoral.