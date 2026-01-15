$!Hombre pierde la vida y mujer resulta lesionada tras ataque armado en marisquería de Loma Bonita, en Culiacán

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada tras una agresión armada registrada la tarde de este jueves 15 de enero en un puesto de mariscos del Fraccionamiento Loma Bonita, en el sector Barrancos de la ciudad de Culiacán. El ataque armado se reportó durante la tarde de este 15 de enero, alrededor de las 16:10 horas, sobre el Bulevar Benjamín Gil, entre las calles Mateo Rocha y Guillermo Nelson.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se encontraba en el negocio de mariscos cuando fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos. La víctima mortal fue identificada como Jesús Manuel, de 37 años, mientras que la mujer lesionada fue reconocida como Julia Janeth “N”, de 34 años, quien presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en uno de sus pies.

Se refiere que ambos eran pareja sentimental. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Protección Civil del Estado, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre. La mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital, donde quedó internada para recibir atención médica.