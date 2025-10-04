$!Hombre que se encontró sin vida en un vehículo incendiado en Culiacán había sido privado de libertad

Como Jesús Guillermo, de 32 años de edad, fue identificado el hombre que fue encontrado asesinado durante la tarde de este viernes 3 de octubre, dentro de un vehículo que fue prendido en fuego en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán.

Jesús Guillermo había sido privado de libertad un día antes, el jueves 2 de octubre. Reportan que fue visto por última vez a las 19:40 horas de ese día en la zona conocida como La Presita, al norte de la ciudad.

Familiares acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para identificar al hombre y reclamar su cuerpo con su debido proceso legal.

El hecho

El hecho fue reportado alrededor de las 15:40 horas por un camino de terracería conocido como Museo del Prado, en los límites norte del fraccionamiento Portalegre Misión 2.

En el lugar fue hallado un vehículo de la marca Honda City, de color blanco y con placas de circulación, el cual fue abandonado y prendido en fuego por sujetos desconocidos.