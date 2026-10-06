Hombre queda en estado crítico tras ser baleado en la colonia Texas, en Los Mochis

AHOME. _Un hombre de 43 años de edad se encuentra en estado crítico tras ser atacado a balazos durante los últimos minutos del lunes, en un domicilio de la colonia Texas, en la ciudad de Los Mochis.

La víctima, identificada por las autoridades como Andrés “C”, con residencia en el mismo sector donde ocurrió la agresión, fue trasladada de urgencia a las instalaciones del Hospital General luego de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, muy cerca de la cadera.

De acuerdo con los reportes médicos, la lesión es considerada de suma gravedad y compromete la vida del paciente, debido a que el disparo habría afectado la zona de la arteria femoral.

Fueron los propios trabajadores del área de urgencias del nosocomio quienes alertaron a las autoridades ministeriales sobre el ingreso del paciente baleado. En respuesta, agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Vicefiscalía General del Estado en la Zona Norte, se trasladaron al hospital para recabar los primeros datos e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante las primeras diligencias, los agentes investigadores se entrevistaron con familiares de la víctima, quienes aseguraron desconocer los detalles sobre cómo y quién perpetró el ataque. Asimismo, fue imposible tomar la declaración de Andrés Castro debido a las labores médicas que se realizaban para estabilizarlo.

Aunque no existe una versión oficial sobre la mecánica de los hechos, información extraoficial señala que la víctima presuntamente se encontraba conviviendo con otra persona cuando se desató una fuerte discusión. En medio del altercado, el agresor habría sacado un arma de fuego y disparado directamente contra él a corta distancia.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades de la Vicefiscalía logren establecer el móvil del ataque y dar con el paradero del responsable, mientras el lesionado continúa bajo estricta observación médica.